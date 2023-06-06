TED ve Uşak Kanyon Koleji TED Akreditasyonu için İş Birliği Yaptı

Türk Eğitim Derneği ve Uşak Kanyon Koleji, TED Akreditasyonu çatısı altında düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Günümüzde Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 45 okulumuz, 2 akreditasyon okulumuz, 1 tane de üniversitemiz var" derken, Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Karahan ise "Özel okul işletmeciliğinin bir süre sonra gelir kapısı olmak yerine kaliteli eğitim olanağına ulaşamayan, zeki ve başarılı öğrencilerin elinden tutmak olduğunu ve onlara ışık olmamız gerektiğine inandık" ifadelerini kullandı.

TÜRK Eğitim Derneği ve Uşak Kanyon Koleji, TED Akreditasyonu çatısı altında düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Günümüzde Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 45 okulumuz, 2 akreditasyon okulumuz, 1 tane de üniversitemiz var" derken, Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Karahan ise "Özel okul işletmeciliğinin bir süre sonra gelir kapısı olmak yerine kaliteli eğitim olanağına ulaşamayan, zeki ve başarılı öğrencilerin elinden tutmak olduğunu ve onlara ışık olmamız gerektiğine inandık" ifadelerini kullandı.

Uşak Kanyon Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Karahan, protokol üyeleri ve veliler katıldı. Türk Eğitim Derneği, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetlerini öneriyor. Bu kapsamda, Uşak'taki eğitim kurumlarından Kanyon Koleji ile akreditasyon programı ile iş birliği yapıldı. Gençliğin nitelikli eğitimini önceliğine alan iki kurum, deneyimleri ile Uşak'ta dünya standartlarında bir eğitim için çalışacak.

'DEPREM BÖLGESİNDE 2 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM BURSU'

Türk Eğitim Derneği'nin amacı ve faaliyetleri hakkında konuşan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Günümüzde Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 45 okulumuz, 2 akreditasyon okulumuz,1 tane de üniversitemiz var. TED olarak bugün binlerce yoksul çocuğumuza burs veriyoruz. Ülkemizin başına gelen deprem felaketinden sonra Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol sonrasında deprem bölgesinden 2 bin öksüz çocuğumuzu okutmaya başladık" ifadelerini kullandı.

'BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZE IŞIK OLMAK İÇİN YOLDAYIZ'

17 yıldır eğitim sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Uşak Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Karahan, "Yerelde faaliyet göstermenin ardından artık kurumsallaşma yolunda ilerlemenin arayışı içerisine girdik. 2009 yılında Türk Eğitim Derneği tanıştık. Bu görüşmemiz bugünlere gelmemizin tohumunu atmamıza vesile oldu. Biz özel okul işletmeciliğinin bir süre sonra gelir kapısı olmak yerine kaliteli eğitim olanağına ulaşamayan, zeki ve başarılı öğrencilerin elinden tutmak olduğunu ve onlara ışık olmamız gerektiğine inandık" dedi.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Uşak Kanyon Koleji Kurucusu Prof. Dr. Servet Karahan'ın imza töreninin ardından program sona erdi.