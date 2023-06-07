TED Üniversitesi, '2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 8 bayrak kazandı

Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği '2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde TED Üniversitesi, 8 bayrak kazanarak en çok bayrak alan vakıf üniversitesi oldu. Toplamda 56 üniversitenin 295 bayrak aldığı ödül töreninde, engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için gösterilen gayretler taçlandırıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen '2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde TED Üniversitesi 8 bayrak kazanarak, en çok bayrak alan vakıf üniversitesi oldu.

'2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri' sahiplerini buldu. YÖK'te düzenlenen törende, ödüller YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından ilgili rektörlere verildi. Bu yılki 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 97 üniversiteden yapılan 1091 başvuru arasından toplamda 56 üniversite 295 bayrak almaya hak kazandı. YÖK tarafından 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' temaları ile yapılan çalışmalar kapsamında başlatılan bu ödül töreninden TED Üniversitesi, 8 bayrakla döndü.

'GAYRETLERİMİZ TAÇLANDIRILDI'

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Bu yıl 8 bayrak alan tek vakıf üniversitesi olarak, engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için gösterdiğimiz gayretlerin taçlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Kampüs sınırlarımız içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını oldukça önemsiyoruz. YÖK misafirliğinde gerçekleşen törende; birlikte bayrak aldığımız, engelsiz eğitimi savunan tüm üniversiteleri tebrik ediyoruz" dedi.