TED, Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına Londra'da destek verdi

Türk Eğitim Derneği (TED), "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyasına destek amacıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde bir resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinliğe, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Londra Temsilcisi Levent Şahin Erkan ile çok sayıda mezun katıldı.

Ertaş, TED'in imkanı olmayan binlerce gence burs sağlayarak ülkeye katkılar sunmasının değerli olduğunu vurgulayarak, "Bir gence burs vererek bütün hayatına yatırım yapıyorsunuz. Depremden etkilenen çocuklarımıza sahip çıkarak onların geleceğine sahip çıkıyorsunuz." diye konuştu.

Pehlivanoğlu da konuşmasında TED'in tüzüğünün Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunduğunu ve düzeltmelerinin Atatürk tarafından yapıldığını anımsatarak, kurumun üç görevi bulunduğunu söyledi.

Bunların Türkiye'de yabancı dillerde eğitim veren okullar açmak, yoksullara yardım etmek ve eğitimde öncülük etmek olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "TED olarak dünyanın her yerinde burslu evlatlarımız var ve bunlar bizim gurur kaynağımız. Ama işimiz bitmiyor. Büyük bir afet yaşadık ve TED olarak her afette varız. Depremden etkilenen 1500 öğrenciyi okullarımıza misafir öğrenci olarak aldık." dedi.

Pehlivanoğlu, TED yetkililerinin, deprem bölgesinde ailelerini kaybeden çocuklarla bir araya gelerek onlara akademik, eğitim ve psikolojik destek verdiğini de anlattı.

Londra'da açılan TED temsilciliğinin bir meşale olduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, başka ülkelerin de bunu takip edeceğini belirtti.

Resepsiyonda 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında TED'in Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonuyla gerçekleştirdiği "Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyası ve dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası

TED, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden çocuklara destek amacıyla burs kampanyası başlattı.

"Deprem Geleceğimizi Yıkmasın" kampanyası kapsamında burs hakkı kazanan çocuklara 2023 yılı için 13 bin 250 lira burs bedeli belirlenirken ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlarla destek yapılabiliyor.

Bağışçılar depremden etkilenen öğrencilere destek için TED'in hesaplarına tek seferlik ya da düzenli destekte bulunabiliyor.