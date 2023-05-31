TED Bodrum Koleji, depremde ailesini kaybeden çocuklara yardım eli uzatıyor

TED Bodrum Koleji, 6 Şubat depreminin yıkıcı etkisinin çocukların eğitim hayatlarını etkilememesi hedefi ile 'Dayanışma Hareketi' başlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda çocuk anne ve babasını kaybetti. TED Bodrum Koleji, ailesini kaybeden bu çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla tüm Bodrum'u 'Dayanışma Hareketi'ne destek olmaya çağırdı.

TÜRK Eğitim Derneği (TED), TED Bodrum Koleji, 6 Şubat depreminin yıkıcı etkisinin çocukların eğitim hayatlarını etkilememesi hedefi ile 'Dayanışma Hareketi' başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda çocuk anne ve babasını kaybetti. TED Bodrum Koleji, ailesini kaybeden bu çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla tüm Bodrum'u 'Dayanışma Hareketi'ne destek olmaya çağırdı. Bu kapsamda, sanatçılar Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun, Orkestra Şefi Aykut Gürel, Dj Mert Levent'in; Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katılımları ile başlayan ve giderek büyüyen 'Dayanışma Hareketi' için tüm Bodum halkı davet edildi.

10 Haziran'da ünlü isimlerin TED Bodrum Koleji'nde sahne alacağı dayanışma konserinin tüm geliri depremde anne babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla TED'in 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyasına bağışlanacak. Kampanya ile ebeveyn kaybı yaşayan ve sayıları binlerle ifade edilen çocukların gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor.