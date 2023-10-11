TED, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk Eğitim Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ile Türk Eğitim Derneğin 95. yılını kutlamak üzere, 10 bin mensubu ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Eğitim Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ile Türk Eğitim Derneğin 95. yılını kutlamak üzere, 10 bin mensubu ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ile Türk Eğitim Derneğin 95. yılını kutlamak üzere burslu öğrencileri, bağışçıları, mezunları, TED Okulu öğrencileri, öğretmenleri, velileri, TED Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan 10 bin kişilik grup ile bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. TED Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu, ziyarette Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK, DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKAN DONANIMLI BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAKTAYIZ"

"Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılında, sizin ilhamınızla kurulan Türk Eğitim Derneği Ailesi olarak huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizi kuran kadrolar tarafından I. Meclis'te 'Türk Maarif Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Eğitim Derneğinin 95. yılını kutlamak ve bir Cumhuriyet kurumu olarak ülkemize hizmet etmek bizim gurur kaynağımız ve en önemli ödevimiz.

'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder' sözünüz bizim daima rehberimiz olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemizin eğitim politikalarına katkı sunmak ve değerlerimize sahip çıkan donanımlı bireyler yetiştirmek için var gücümüzle yorulmadan çalışmaktayız. Maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere verdiğimiz burslar ile bugüne kadar 50 bin çocuğun yaşamını aydınlattık. Bu yıl yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinde ebeveyn kaybı yaşayan bine yakın çocuğumuzun iyi bir eğitim almasını sağlamayı da boynumuzun borcu olarak görüyoruz.

Bursiyerlerimiz, bağışçılarımız, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, sporcularımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, gönüllülerimiz ve mezunlarımız ile binlerce bireyden oluşan TED Ailesi olarak huzurunuzdayız ve daima sizin gösterdiğiniz yolda yürümeye devam edeceğiz."