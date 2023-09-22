TDV Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başladı. Sempozyum, Konya'da gerçekleştirilecek ve 'İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı' temasıyla düzenlenecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunabilmek, ilmi faaliyetler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 9'uncusu yapılacak "Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"na başvurular başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV, Konya Müftülüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle düzenlenecek sempozyum, "İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı" temasıyla 1-3 Aralık'ta Konya'da yapılacak.

Sempozyumda farklı ülkelerden gelen öğrenciler, belirlenen konularda katılımcılara hazırladıkları bildirilerin sunumunu yapacak ve sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri TDV tarafından kitapçık olarak basılacak.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim'e kadar "https://tdv.org/tr-TR/sempozyum/ " internet adresinden başvuruda bulunup detaylı bilgi alabilecek.