TDV'den 230 kütüphaneye kitap desteği

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 2022 yılında başlatılan "Hediyem Kitap Olsun Kampanyası" kapsamında yurt genelinde 230 kütüphaneye kitap desteği verildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında kütüphanelere 51 bin 930 kitap desteği sağlandı.

Vakıf Genel Müdürü İzani Turan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nü tebrik etti.

İlk emri "Oku" olan bir dinin mensubu olarak sahih kaynaklardan okumayı ve bilgi sahibi olmayı önemsediklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyasını geçtiğimiz yıl eylül ayında hayata geçirdik. Doğru kaynaklar üzerinden kapsamlı bir okuma seferberliği başlatma gayesiyle sürdürdüğümüz kampanya sayesinde kısa sürede ülke genelindeki 230 kütüphaneye kitap desteği verdik.

Kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, öğrencilerimize, dezavantajlı gruplara kitaplar hediye ettik. Vakfımızın il ve ilçe şubelerindeki kadın ve gençlik kolları tarafından 35 ilde kurulan 43 'Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelirle ve hayırseverlerimizin destekleriyle kütüphanelere, öğrencilere ve kitap okumak isteyip de imkanı olmayan çok sayıda kişiye 51 bin 930 kitap desteği sağlandı."

"Kampanyaya verilen desteklerin sürdürülmesini bekliyoruz"

Turan, okuma bilinci ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan kampanyanın devam ettiğine işaret ederek, ülke genelindeki çeşitli kurum ve kuruluşların kütüphanelerine kitap desteği vermeye, okumak isteyip de kitaba ulaşamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV yayınlarından çıkan kitapları hayırseverlerin desteğiyle ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Proje kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden kitapların bulunduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Daha fazla insanı kitapla buluşturma gayesiyle hayata geçirdiğimiz 'Hediyem Kitap Olsun' projesi, 15 ana kategori ve 55 alt kategoride 1682 kitaptan oluşmaktadır. Çocuk, gençlik ve aile kitaplığı, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her biri kapsamlı setler ihtiva etmektedir. Okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisi aşılamak için başlattığımız kampanyaya verilen desteklerin sürdürülmesini bekliyoruz. Bu seferberliğe destek vermek isteyen hayırseverlerimiz 'KİTAP' yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL bağışta bulunabilir, 'bagis.tdv.org' web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyasına destek verilebilir."