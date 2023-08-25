TDV 2023 Burs Programlarına Başvurular Başladı
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2023 yılı 2. kabul dönemi burs programlarına başvuruların başladığını duyurdu. İlahiyat akademi, özel destek akademi, lisans üstü ilahiyat akademi ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun destek burs programlarına başvurular, 19 Eylül'e kadar TDV'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilir.
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2023 yılı 2. kabul dönemi burs programlarına başvurular başladı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın ilahiyat akademi, özel destek akademi, lisans üstü ilahiyat akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi mezun destek burs programlarına bursiyer alınacak.
Başvurular, 19 Eylül'e kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapılabilecek.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Eğitim