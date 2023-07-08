TDBB Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı Başladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerini destekleme programı için başvurular başladı. Program kapsamında, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında yerel yönetimler, kent araştırmaları ve ortak kültürel miras konularında çalışan öğrencilere burs verilecek. Başvurular, TDBB'nin internet sitesi üzerinden 29 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) yüksek lisans ve doktora tezlerini destekleme programı kapsamında verilecek burs için müracaat dönemi başladı.

TDBB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçen ve tez konusu "Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarında yerel yönetimler, kent araştırmaları ve ortak kültürel miras" ile ilgili olan öğrencileri destekleme programı esasları belirlendi.

Lisansüstü tez çalışmaları destek programına başvurular, 29 Eylül'e kadar TDBB'nin internet sitesinden yapılabilecek.

Hak kazananlar, seçici komisyonun adaylarla yapacağı mülakat sonucunda belirlenecek ve burslar yüksek lisans öğrencileri için 12, doktora öğrencileri için 36 ayı kapsayacak.

Program kapsamında verilecek destek miktarı yüksek lisans öğrencileri için 10 bin TL, doktora öğrencileri için ise 30 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler, öğrenciler tarafından 4 ayda bir sunulacak gelişme raporunun ardından, senede 3 eşit parçaya bölünerek gerçekleştirilecek.

Öte yandan, başvuru süreci gerekli evrakın tesliminden itibaren 3 ay içinde sonuçlanacak.