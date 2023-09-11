TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kurtulmuş, öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanını paylaştığını belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."