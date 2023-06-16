TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Karne Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, öğrencilerin karnelerini alarak yaz tatiline girdiği gün için bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri başarılı bir yılı geride bıraktıkları için kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün karnelerin alınmasıyla tamamlanan 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Sevgili öğrencilerimizin ve ailelerinin sevinç ve gurur günü bugün. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi, başarılı bir yılı daha geride bıraktıkları için kutluyorum" dedi.

Milyonlarca öğrenci bugün yurt genelinde karne alıyor. Öğrencilerin yaz tatili başlarken TBMM Numan Kurtulmuş, Twitter hesabında bir mesaj paylaştı.

Kurtulmuş, "Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerimiz karnelerini alarak yaz tatiline giriyorlar. Sevgili öğrencilerimizin ve ailelerinin sevinç ve gurur günü bugün. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi, başarılı bir yılı daha geride bıraktıkları için kutluyorum" dedi.