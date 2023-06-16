TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 2022-2023 eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı. Kurtulmuş, öğrencilerin karnelerini alarak yaz tatiline girdiklerini belirterek, öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri başarılı bir yılı daha geride bıraktıkları için kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin karnelerini alarak yaz tatiline girdiklerini belirtti.

Bugünün, öğrencilerin ve ailelerinin sevinç ve gurur günü olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi başarılı bir yılı daha geride bıraktıkları için kutluyorum." ifadesini kullandı.