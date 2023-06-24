TBMM Başkanı Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nin 5. Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, dünyanın bilgiye dayalı bir süreçten geçtiğini ve bilgiyi stratejik olarak yorumlayabilenlerin dünyada etkili hale geldiğini belirtti. İbn Haldun Üniversitesi'nin Türkiye'nin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından önemli bir proje olduğunu ifade eden Kurtulmuş, mezun olan öğrencilere başarı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte, İbn Haldun Üniversitesi'nin 5. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"DÜNYA ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Törende bir konuşma yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise, "Biz üniversite olarak gençlerimizi toplumun yıldızları ve içine girdikleri her toplumu peşlerine takarak sürükleyen ama o toplumun içerisinde çay şekeri gibi eriyip kaybolan gençler yerine o toplumun önüne geçerek, onları iyiye, güzele doğru yönlendiren lider insan olmaları. Hedefimiz budur." dedi.