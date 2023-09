TBB, hukuk fakültelerine giriş sınavının yükseltilmesini istedi

Zonguldak'ta 2023-2024 adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Barosu Başkanı Avukat Türker Kapkaç, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve avukatlıklar katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Baro Başkanı Türker Kapkaç yaptı. Kapkaç, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum.

81 il barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak diyoruz ki; ülkenin dört bir tarafında sorunlarımız ortak. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 adli yılını bu sene de kaygıyla karşılıyoruz. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması get irilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır" dedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan da yeni adli yılın açılışına yaptığı konuşmasında şöyle dedi:

"2023-2024 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 2023-2024 yılı adli yılının ülkemize, milletimize, ilimize adalet, huzur, barış, sağlık, refah ve mutluluk get irmesi dileğiyle hep birlikte açıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında yaşamını yitiren yargı şehitlerimizi, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı, 15 temmuz 2016'da yitirdiğimiz şehitlerimizi, gazilerimizi, madenci şehitlerimizi ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yitirdiğimiz 10 binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor ve kendilerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Devlet ve millet kaynaşmasına son derece pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm ve 2 gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da ayrıca kutluyor, ülkemize ve coğrafyamıza mutluluk get irmesini temenni ediyorum. Adli yılın başlangıcına ilişkin bu tören, sadece yargı mensuplarına özgü bir tören olmayıp, ülkemiz için adli yılın açılışı, kamu kaynaklarını kullanan her kurum gibi yargının da topluma verdiği hizmetlerin nitelikli ve verimli yürütülmesine ilişkin bir sorumluluğu ve aynı zamanda bu sorumluluğu hangi ölçüde yerine get irdiğini uygun araçlarla ve doğru şekilde topluma açıklama yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Şeffaf bir yargı anlayışı içinde adaletin tesisi toplumda yalnızca düzen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireyin yaşama sevinciyle geleceğe dair en güçlü umutları da yeşertir. Adaletten yoksun olan toplumlar sadece haklarını kaybetmiş olmazlar, hak kavramlarının yanında iyiye ve güzele olan inancını, geleceğe dair tüm umutlarını kaybederler. İşte bizler kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes için adaleti gözeterek, bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyen, zümre hakimiyetine izin vermeyen, görünüşte değil, esasta şeffaf bir yargı anlayışı içinde adalet görevini yerine get irmeye çalışmaktayız. 2023-2024 adli yılının fedakarca görev yapan yargı çalışanlarına ve özellikle milletimize hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan ötürü hepinize; saygılarımı sunuyorum."

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK