Tazelenme Üniversitesi öğrencileri kahvaltı etkinliği ile eğitim yılını tamamladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi öğrencileri 2022-2023 Eğitim Öğretim yılını kahvaltı etkinliği programı ile tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri yılsonu nedeniyle kahvaltı etkinliği düzenledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi öğrencileri 2022-2023 Eğitim Öğretim yılını kahvaltı etkinliği programı ile tamamladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri yılsonu nedeniyle kahvaltı etkinliği düzenledi. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü 60 yaş üstü öğrencileri, Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire alanında düzenlenen kahvaltıda buluştu. Kahvaltı programı spor aktivitesi ile başladı. Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Ener ve Gerontoloji Öğretmeni Meliha Güçlü'nün girişimiyle düzenlenen kahvaltı programı neşe içinde, karşılıklı sohbetlerle geçti.

Kahvaltı sonunda Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Ener, derslerin başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek; " Hocalarımızın verdiği derslerden faydalandık. Aldığımız dersler sayesinde her geçen gün tazelendik ve gençleştik; yaşama olan tutku ve bağlılıklarımız arttı. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Daha sonra Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna açıklamalarda bulundu, ders veren hocalara çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Ardından Grup Sığla'nın konseri sunuldu. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri oyun havalarını duyunca meydanı doldurup, gönüllerince eğlendiler. Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi'nin kahvaltı etkinliğine Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, Köyceğiz, Milas ve Marmaris Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile aileleri katıldı. - MUĞLA