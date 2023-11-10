- Tavşanlı'da 17 hafız için tören düzenlendi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Mülayim Cami Kız Kur'an Kursu'nun hafızlık merasimi belediye kültür sarayında gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Uzmanı Dr. Zuha Döndü Seven'in konuşmacı olarak katıldığı törende 17 hafız sertifikasını alarak sevincini aileleriyle paylaştı. Tören İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu sonrası Kur'an- ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın açılış konuşması sonrası semazen gösterisi ve hafızların tanıtımı gerçekleşti. Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Uzmanı Dr. Zuha Döndü Seven kürsüden yaptığı konuşmaları ile bilgilendirmelerde bulundu.

Programda 17 hafızın eşleri ve babaları sahneye davet edildi.