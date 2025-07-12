Tavşanlı BİL Koleji Öğrencisi Batu Aydınlı, LGS'de Türkiye Birincisi Oldu

TAVŞANLI BİL Koleji öğrencisi Batu Aydınlı, 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

Okul tarafından yapılan açıklamada, "Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavda elde ettiği tam puanla büyük bir başarıya imza atan Batu, ailesini, öğretmenlerini ve tüm Kütahya'yı sevindirdi" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu önemli sonuç, öğrencinin özverili çalışmasının yanı sıra, doğru yönlendirme ve eğitim ortamının da başarının yapı taşları arasında yer aldığını gösteriyor. Tavşanlı BİL Kolejinin öğrenci odaklı yaklaşımı ve bireysel destek sistemi, bu tür başarıların ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Batu Aydınlı'nın Türkiye birinciliği, eğitimde kararlılığın ve disiplinli çalışmanın ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı, yalnızca bireysel bir sonuç değil, aynı zamanda pek çok öğrenciye umut ve motivasyon kaynağı niteliğinde."