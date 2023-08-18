Tavşanlı Belediyesi ve DPÜ İş Birliğiyle NEET PRO Projesi AB Hibe Desteği Aldı
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Tavşanlı Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde hazırlanan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek projesi (NEET PRO), Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği verilmeye uygun görüldü. Tavşanlı, 1000 projenin sunulduğu başvuruda ilk 5'e girerek büyük bir başarı elde etti. Proje kapsamında 15-29 yaş arasındaki gençlere Tavşanlı'ya 372 Bin Avro destek sağlanacak.
Tavşanlı Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde hazırlanan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek projesi, (NEET PRO) Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği verilmeye uygun görüldü. 1000 projenin sunulduğu, 58'nin kabul gördüğü projeler arasında Tavşanlı ilk 5'e girerek büyük bir başarıya imza attı.
15-29 yaş arasındaki gençlerin eğitim faaliyetleri için Tavşanlı'ya 372 Bin Avro destek sağlanacak. - KÜTAHYA