Tavşanlı Belediyesi ve DPÜ İş Birliğiyle NEET PRO Projesi AB Hibe Desteği Aldı

Tavşanlı Belediyesi ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde hazırlanan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek projesi (NEET PRO), Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği verilmeye uygun görüldü. Tavşanlı, 1000 projenin sunulduğu başvuruda ilk 5'e girerek büyük bir başarı elde etti. Proje kapsamında 15-29 yaş arasındaki gençlere Tavşanlı'ya 372 Bin Avro destek sağlanacak.