Tatvan Emniyet Müdürlüğü, Okul Çevrelerini Denetledi

Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okulların çevresini ve yaya geçitlerini denetledi. Okul önlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerini de kontrol ederek öğrencilere yasak ürünlerin satılmaması konusunda esnafı uyardı. Yaya geçitlerinde de uygulama yapan trafik ekipleri, öğrencilerin yaya geçidinden okula güvenli şekilde gitmelerini sağladı.