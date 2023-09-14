Tatvan'da Polislerden Öğrencilere Boyama Kitabı Hediyesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polisler tarafından öğrencilere dağıtılan boyama kitapları, teknolojiye yönelik görseller içeriyor ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, öğrenciler için hazırlanan boyama kitapları polisler tarafından dağıtıldı.

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan Gençlik Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan boyama kitapları, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Hidayet İlkokulu'ndaki öğrencilere hediye edildi.

Okul Müdürü Selahattin Bayav, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan "Milli Projelerimiz" isimli boyama kitabının polis ekipleri tarafından okula getirildiğini söyledi.

Teknolojiye yönelik görsellerin çoğunlukta olduğu kitabın öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Bayav, "Çocuklarımız bu kitabı boyarken aynı zamanda ülkemizdeki milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda da bilgi sahibi olacaklar." dedi.