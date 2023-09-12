Tatvan'da Okul Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla emniyet güçleri tarafından okul önlerinde, çevresinde ve yaya geçitlerde güvenlik önlemi alınarak denetimler yapıldı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde öğrencilerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okul ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi maksadıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden devriye atarak şüpheli şahıslara yönelik kimlik denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, okul çevresinde bulunan işletmeleri kontrol ederek çocuklara satılması yasak ürünleri de denetlendi.

Uygulamada, trafik ekiplerince velilere ve öğrencilere yaya geçidinin kullanılması yönünde uyarılar yapılarak, velisi olmayan öğrencilere de yardımcı oldular. Ekipler, sürücüleri ise yaya geçitlerinde ve okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar ise bu tür uygulamaların yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emniyet güçlerine teşekkür ettiler.

Okul ve çevrelerinde denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği belirtildi. - BİTLİS