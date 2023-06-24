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Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi değerlendirmesi

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi değerlendirmesi

Eğitim Haberleri

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer başkanlığında yapılan toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi değerlendirildi. Tümer, eğitimcilerin zor ve meşakkatli bir görev yaptıklarını vurgulayarak, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer başkanlığında 2022-2023 eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde yapılan toplantıda konuşan Tümer, yoğun ve tempolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Eğitimcilerin zor ve meşakkatli bir görev yaptıklarını vurgulayan Tümer, "İnsanı eğitmek, özellikle çocukları eğitmek fedakarlık isteyen bir görev. İlçemiz genelinde 600 personel ile yaklaşık 4 bin öğrenciye hizmet veren büyük bir aileyiz. Öğrencilerimizin yüzde 30'u taşımalı ve pansiyonda kalan öğrencilerimiz. İlçemizde okulların açıldığı 12 Eylül'den itibaren akademik, sportif ve kültürel alanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştiren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Eğitim

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