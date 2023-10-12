Taşımalı eğitim sistemiyle mezun olduğu liseye usta öğretici olarak atandı

ŞANLIURFA'dan Diyarbakır'a taşımalı eğitim sistemi ile yıllarca gidip, gelen Hebun Benzigül (18), aşçılık alanında usta öğretici olup, mezun olduğu liseye atandı. Benzigül, özellikle kırsaldaki kız çocuklarına 'Okuyun' çağrısı yaparak, İstediklerinin peşinden gitsinler, hiçbir zaman bırakmasınlar. 'Ben yapamam' veya 'Bu olmaz' demesinler dedi.

Siverek ilçesine bağlı kırsal Kuzucu Mahallesi'nde oturan Hebun Benzigül, taşımalı eğitim sistemi ile hem ortaokulu hem liseyi Diyarbakır'da okudu. Hafta sonları ve tatillerde tarım işçisi olan annesine yardım eden Benzigül, geçen yıl Kayapınar 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra sınava girip, aşçılık alanında usta öğreticilik belgesini alan Benzigül, mezun olduğu lisede usta öğretici olarak işe başladı. Taşımalı eğitim sistemi ile okuyan 135 bine yakın öğrenciye yemek yapan Benzigül, özellikle kırsaldaki kız çocuklarına 'Okuyun' çağrısı yaptı.

'OKULUMU ÇOK SEVİYORDUM, BIRAKAMADIM'

Hebun Benzigül, İstediklerinin peşinden gitsinler, hiçbir zaman bırakmasınlar. 'Ben yapamam' veya 'Bu olmaz' demesinler. Hiç kimseyi kendilerinden üstün görmesinler. Bu işi çok severek yapıyorum. İstiyorum ki onlar da istediklerini yapsınlar dedi. 8 yıldır Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a eğitim için gidip, geldiğini belirten Benzigül, Taşımalı olarak gidip, geliyordum. 8 yıl oldu. Ortaokuldan beri böyle gidip, geliyorum. Sınav vardı, girdim, kazandım. Usta öğretici olarak buraya atandım, görevime başladım. Bu okulda okudumç Okulumu çok seviyordum, bırakamadım diye konuştu.