Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tarsus'ta 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Tarsus'ta 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Eğitim Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tarsus Halk Eğitimi Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu. Müzik dinletisinin ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Programa Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren ve Tarsus Halk Eğitimi Merkezi Mehmet Gürsoy da katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tarsus Halk Eğitimi Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Müzik dinletisinin ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Programa Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren ve Tarsus Halk Eğitimi Merkezi Mehmet Gürsoy da katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Eğitim

Halk Eğitimi Merkezi Mersin Tarsus Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title