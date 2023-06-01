Tarsus'ta 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tarsus Halk Eğitimi Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu. Müzik dinletisinin ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Programa Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren ve Tarsus Halk Eğitimi Merkezi Mehmet Gürsoy da katıldı.