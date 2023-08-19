Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nde Öğrencilere Eğitimler Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nin öğrenciler için düzenledikleri eğitimler devam ediyor. Öğrencilere sanal gerçeklik, kodlama, ahşap şekillendirme ve dijital vatandaşlık eğitimleri veriliyor. Ayrıca, ortaokul ve lise öğrencilerine 'robotik turnuvalara hazırlık' eğitimleri de veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nin öğrenciler için etkinlikleri devam ediyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan faaliyetler kapsamında öğrencilere sanal gerçeklik, kodlama, ahşap şekillendirme ve dijital vatandaşlık eğitimleri veriliyor. 165 öğrencinin yararlandığı eğitimlerde ayrıca 7-17 yaş aralığındaki öğrencilere 'temel eğitimler' verilirken, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 'robotik turnuvalara hazırlık' eğitimleri veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi'nin öğrenciler için düzenledikleri eğitimler devam ediyor. Belediye basın bülteninde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan faaliyetler kapsamında öğrencilere sanal gerçeklik, kodlama, ahşap şekillendirme ve dijital vatandaşlık eğitimleri verildiği kaydedildi. Ayrıca, 165 öğrencinin faydalandığı eğitimler kapsamında, 7-17 yaş aralığındaki öğrencilere 'temel eğitimler' verilirken, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 'robotik turnuvalara hazırlık' eğitimleri verildiği bilgisi de paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu Emre Aşkın, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik farklı programlar uyguladıklarını belirterek, "Atölyemiz 2021 Haziran ayından beri aktif ve burada binlerce öğrenciye hizmet sağladık. Bunun yanı sıra, şu anda 3 aylık bir yaz eğitimi devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı eğitim programı uyguluyoruz. Her saat başı 8'er öğrenciyi misafir ediyoruz ve çocuklar burada kendilerini geliştiriyorlar. Robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve oyun geliştirme alanlarında yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor" dedi.

Atölyeye başvuruların yoğun olduğunu belirten Aşkın, "Atölye'nin fiziki koşullarını ön planda tutarak öğrencileri buraya davet ediyoruz. Başvurular teknolojiatolyeleri.mersin.bel.tr adresi üzerinden gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra Mersin'den gelen talepler sonucunda da, yakın bir zamanda Galatasaray Meydanı'nda faaliyete geçiyoruz. Onun başvuruları da internet sitemiz üzerinden yapılabilir. Üretim odaklı projeler bu atölyeden çıkıyor ve çocuklar ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmeye başlıyorlar. Bu noktada her zaman, Büyükşehir Belediyesi olarak onların destekçisi olacağız" diye konuştu.

İlköğretim 3.sınıf öğrencisi Elif Turhan atölyedeki eğitime ilişkin, "Burada bilgisayarlardan, akıllı tahtalardan robot kodluyoruz ve yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci Enver Ezel Küçük ise, "Bugün kendi oyunumu yapıyorum. Burada eğitime yazın başladım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Atölye'de robotik kodlama eğitimi alan bir başka öğrenci Güneş İlhan ise, "Bu atölyede gerçekten çok eğleniyorum. Eğitim süresi 1 saat ve çok güzel. Büyükşehir Belediyemize buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini bu atölyede güzel bir şekilde geçirdiğini söyleyen bir diğer öğrenci Öykü Can ise, "Burada yeni arkadaşlar ediniyorum. Atölyede çok eğleniyorum. Bilgisayardan kendi oyunumu kuruyorum. Yani yaz çok güzel geçiyor, burada çok eğleniyorum" dedi.