Tarsus Belediyesi Okullarda Temizlik ve Dezenfeksiyon Çalışması Başlattı

Tarsus Belediyesi, 2023-2024 eğitim- öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala Tarsus'taki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Okul bahçeleri yıkanarak temizleniyor. Okullar açılmadan tamamlanacak temizlik çalışmaları kapsamında süpürme, tazyikli su ile yıkama ve dezenfektan çalışmaları yürütülüyor.

Tarsus Belediyesi, 2023-2024 eğitim- öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala Tarsus'taki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki okul bahçeleri ve çevresinde genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor, yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Okul bahçeleri yıkanarak temizleniyor. Okullar açılmadan tamamlanacak temizlik çalışmaları kapsamında süpürme, tazyikli su ile yıkama ve dezenfektan çalışmaları yürütülüyor.

OKUL ÇEVRESİ EĞİTİME HAZIR HALE GETİRİLDİ

Eğitime olan katkısını faaliyetleriyle her fırsatta ortaya koyan Tarsus Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için okullarda temizlik ve dezenfeksiyon geleneğini bozmadı. Yürütülen çalışmalarla, 11 Eylül'de açılacak okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, çocukların daha hijyenik bir ortamda okula başlamaları için okul bahçelerinde temizlik çalışmaları başlattıklarını belirterek tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.