Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, Cumhuriyet değerlerini koruyacak ve yaşatacak bireylerin yetişmesinde öğretmenlerin rehberlik ettiğini belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişen bilgili ve eğitimli bireyler, Cumhuriyetimizi ileriye taşıyacak, onun değerlerini koruyacak ve yaşatacaktır" açıklamasını yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bozdoğan, mesajında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleri, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan fikri, vicdani ve irfani hür nesillerin yetiştirilmesindeki önemine vurgu yaparken ortaya koyduğu vizyon, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Değerli öğretmenlerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece bilgiyle değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip, özgür düşünen, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmektedir.

Öğretmenlerimiz, büyük bir sorumluluk bilinci ve mesleki tutkuyla hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık bir geleceğe taşıma misyonunu üstlenmişlerdir. Bu kararlılık ve özveriyle, Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefine adım adım ilerlediğimizden şüphemiz yoktur. Öğretmenlerimizin rehberliğinde yetişen bilgili ve eğitimli bireyler, Cumhuriyetimizi ileriye taşıyacak, onun değerlerini koruyacak ve yaşatacaktır.

Bugün, tüm öğretmenlerimizin kutsal mesleklerini daha da anlamlandırdığımız, onlara minnettarlığımızı ifade ettiğimiz bir gün. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü, eğitimin ve aydınlanmanın önemini vurguladığı öğretmenler gününde bir kez daha saygıyla anıyor; fedakarca çalışan, emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."