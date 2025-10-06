Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İş Birliği Protokolü

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, tarımsal eğitim, yeşil vatanın korunması, su verimliliği, doğa ile yaşam, dijital dönüşüm, okulda çiftlik gibi alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla çatı protokolü imzalandı.

Çankaya Beytepe İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Bakanlar Yumaklı ve Tekin çatı protokolünü imzaladı. Bakan Yumaklı, Milli Eğitim Bakanlığı ile bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İnşallah bugün imzalayacağımız 7 farklı protokolü içeren çatı protokol ile de yaptığımız eğitim çalışmalarını geliştirecek ve bunlara yenilerini ekleyeceğiz. 2029 yılı sonuna kadar devam edecek bu protokol ile 10 farklı konuyu Milli Eğitim Bakanlığımız ile hayata geçireceğiz. Çatı protokolün ekinde yer alan protokoller; tarımsal eğitim, yeşil vatanın korunması, su verimliliği, doğa ile yaşam, dijital dönüşüm, okulda çiftlik gibi başlıkları kapsıyor. Bu manada tarımsal eğitime yönelik, günün şartlarına göre her alanda sektörün bilgiye ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzalayacağımız bu çatı protokol, bu anlamda bizler için büyük öneme sahip. Protokolün hazırlanması sürecinde emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin olmak üzere, bakanlıklarımızın tüm personeline teşekkür ediyorum. Sözlerime son vermeden önce, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm eğitim camiamızı geleceğe nefes olmaları için fidan dikim sahalarımıza bekliyoruz. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

'ORTAK ETKİNLİKLER YAPABİLECEĞİMİZ BİR DÖNEM OLSUN'

Bu eğitim öğretim yılı içerisinde iki farklı temayı gündemlerine aldıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızda öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimizle bu iki tema etrafında etkinlik planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi, bu yıl biliyorsunuz 'Aile Yılı'. Aile ile ilgili tema yıl boyunca gündemimizde olacak. Eğitim öğretim yılını da hepinizin hatırladığı üzere 'Her Çocuk Bir Fidan; İlk Dersimiz Yeşil Vatan' temasıyla başlattık. Burada bu şekilde başlatmamızın birkaç tane gerekçesi var. Bir tanesi yaz ayları boyunca Sayın Bakanımız ve çalışma arkadaşları çok yoğun bir şekilde hepimizin içini acıtan, içimizde bir yara olarak kalan orman yangınlarımızla mücadele etti. Dolayısıyla biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu çabasına destek olabilecek bir farkındalık oluşturmak amacıyla bunu yaptık. İkincisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin belki ana omurgalarından bir tanesi; vatan sevgisi, tabiat sevgisi gibi kavramları, erdem, değer, eylem modeli çerçevesi içerisinde çocuklarımıza kazandırmak. Bu bizim çok önemli bir yere oturttuğumuz bir denklem. Bu tema, yani bu eğitim öğretim ile başladığımız tema da bu anlamda bizim için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tamamlayan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenme çıktılarıyla çok yakından alakalı bir konu. Tabiat, etrafımızdaki varlıklar, canlılar hepsinin üzerimizde hakkı var. Hepsinin kullanımı ile ilgili olarak saygı duymamız gereken ilkeler var. Biz bunları çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle beraber sunmak istiyoruz. İlk haftaki etkinliğimizde, seçtiğimiz temanın bizim açımızdan böyle bir önemi de mevcut. Biz bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yıl içerisinde çok farklı etkinlikler yapacağız. Biz Bakan Bey'le konuşurken, 'Bütün bu etkinlikleri kapsayan bir çerçeve protokolü yapalım, illerde, ilçelerde, okullarda bu kapsamda bir motivasyon unsuru olsun ve farklı projeler gündeme getirilsin' istedik. Kabaca şöyle baktığımızda, Hayat Boyu Öğrenme'den başlayıp, yani bütün yetişkin eğitimi de dahil olmak üzere okullarımızda suyun tasarruflu kullanılmasından orman yangınlarının önlenmesine kadar bir dizi alanda ortak etkinlikler yapabileceğimiz bir dönem olsun istiyoruz" diye konuştu.