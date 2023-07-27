Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, LGS'de Türkiye ikincisi olan öğrenciyi tebrik etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Arıcak Ortaokulu'ndan mezun olan Muhammet Halil Yazar, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava ilçenin 2500 rakımlı Akdağ Kepir Yaylası'nda hayvancılık yapan babasına yardımcı olmak için çobanlık yaparken hazırlandı. Sınavdan 494 puan alarak Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil, İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ne yerleşmeyi başardı.

Bakan Yumaklı'dan sürpriz telefon

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, telefonla aradığı Muhammet Halil'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Muhammet Halil ise LGS'de elde ettiği böyle bir başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Eğitim hayatını tıp üzerine sürdürmeyi düşündüğünü dile getiren Muhammet Halil, tarım alanına da yönelebileceğini kaydederek, "Gelecekte yiyecek, içecek, su kaynaklarımız azalacaktır. Bunlar için de devletimize katkı sağlamayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Muhammet'in babası Yücel Yazar ile de telefonla görüşen Yumaklı, "Pırlanta gibi bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi çok tebrik ediyorum" dedi.

Yazar ise 20 sene önce Arıcak'ta lise mezunu bile bulmakta zorluk çektiklerini, ancak bugün ilçede 300'e yakın öğretmenin bulunduğunu dile getirdi. Yazar, "Bu başarı için devletimize ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuğumun da ileride devleti için nerede, nasıl bir pozisyon alması gerekiyorsa bunun için elimizden geleni yapmaya çalışırız" diye konuştu.

Muhammet'in tarım sektörüne yönelmesi halinde bundan memnuniyet duyacaklarını belirten Yumaklı, "Bizim dimağı açık, zeki, çalışkan gençlere ihtiyacımız var ki Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı yapalım. Tarımda dünyada emsallerimizin zaten birçok noktada ilerisindeyiz ama çok daha ilerisinde olalım inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA