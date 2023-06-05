Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Sami Güçlü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti

Erzurum'da gerçekleştirilen 'Vefatının 40. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı'na katılmak üzere bulunan Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette Anadolu Mektebi'nin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

"Vefatının 40. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı"na katılmak üzere Erzurum'da bulunan 58. ve 59. Hükümetlerin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü ; makamında ziyaret ettiği Prof. Dr. Çomaklı ile ülkemizin düşünce dünyasına büyük katkıda bulunmuş şair, yazar ve düşünürleri genç okuyucularla buluşturmayı hedefleyen bir kültür-edebiyat hareketi olan Anadolu Mektebi'nin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Atatürk Üniversitesinin de çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Sami Güçlü, Yeni Nesil Üniversite vizyonunun üniversiteye ivme kazandırdığını belirterek, böylesine büyük ve köklü bir kurumun ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunmaya devam ediyor olmasının önemine değindi.

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Erzurum'un gelişmesine ve büyümesine katkı sunan Atatürk Üniversitesinin, bünyesinde bulundurduğu Veteriner ve Ziraat Fakülteleriyle bilimsel olarak da katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Güçlü, misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek, şahsı nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diledi.

"Anadolu Mektebi, Milli ve Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını ve düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını amaçlayan bir yazar okuma faaliyeti olan Anadolu Mektebi'nin oldukça kıymetli bir oluşum olduğuna vurgu yaptı.

Gönüllü olarak başlayan ve devam eden, nicelikten çok niteliğe önem veren ancak süreç içerisinde elde ettiği başarılarla daha da geniş kitlelere ulaşan Anadolu Mektebi'nin yaptığı çalışmalardan dolayı Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Pala ile Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vahide Kıyıcı'nın da yer aldığı ziyaret, iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM