Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen UNESCO eğitimi Ankara'da yapıldı

Tarihi Kentler Birliği tarafından organize edilen eğitim programları kapsamında 'UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler I. Modül' eğitimi, Ankara'da gerçekleştirildi. Safranbolu Belediyesi de programa katıldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından organize edilen eğitim programları kapsamında "UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler I. Modül" eğitimi, Ankara'da yapıldı. Safranbolu Belediyesi de düzenlenen programa katıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ile çalışma yapmak isteyen belediyelere Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (Çekül) tarafından verilen eğitimler kapsamında Safranbolu Belediyesi'nin de katılımı ile "UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler I. Modül" eğitimi, Ankara'da yapıldı.

12 - 13 Eylül günlerinde Ankara Kent Konseyi binasında düzenlenen programlarda, Safranbolu Belediyesi'ni temsilen stratejik iletişim koordinatörü Mehmet Kütükçüoğlu ile Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden katılımcı yerini aldı. Eğitimlerin konusu, kültürel ve doğal miras; küresel tanımlar ve destekler, UNESCO; tarihçe, temel kavramlar, süreç ve uygulamalar, Dünya Miras Listeleri ve benzeri küresel programlar; yaşayan insan hazineleri, yaratıcı kentler ağı, öğrenen kentler ağı, Dünya belleği Türkiye'den ve Dünya'dan uygulama örnekleri içeriklerinden oluştu. Eğitimler ÇEKÜL Vakfı sorumlusu Namık Kemal Döleneken ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personeli Yıldırım İnan tarafından verildi.

Eğitim süreci 2 gün süren programların ikinci ve üçüncü etapları Ekim ve Kasım aylarında İstanbul ve Manisa'da gerçekleştirilecek.