Taksim Meydanı'nda Öğretmenler Günü Töreni
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Taksim Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende lise öğrencileri konser verdi.
BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Lise öğrencilerinden oluşan bir grup tören sonrası konser verdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saat 09.00'da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu yapılıp, İstiklal Marşı okundu. Tören, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan grubun verdiği konserle son buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim