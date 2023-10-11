Suriye Güvenli Bölge'deki Okullara Meyve Ağaçları Dikiliyor

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Eğitici Valideler Derneği iş birliğiyle 2022 yılında Suriye Güvenli Bölge'de savaş mağduru çocuklara eğitim ve kültür alanlarında hizmet sunulması amacıyla hayata geçirilen 'Gezici Kültür Merkezi Projesi' kapsamında bölgede ziyaret edilen okulların bahçelerine çeşitli meyve ağaçları dikiliyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Gezici Kültür Merkezi Projesi kapsamında Suriye Güvenli Bölge'nin Azez, Afrin ve El-Bab şehirlerinde çevre ve yeşil sevgisinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Proje çerçevesinde Gezici Kültür Merkezi'nin ziyaret ettiği okullarda öğrencilere yönelik kültür ve sanat atölyelerinin düzenlenmesinin yanı sıra çevre ve yeşil sevgisinin vurgulandığı eğitimler de veriliyor. Atölyelerde öğrencilere ağaçların ekolojik sisteme katkısı, oksijen üretimi ve biyoçeşitlilik üzerine eğitimler verilerek çevre bilinci oluşturuluyor. Gerçekleştirilen eğitimler ve atölye çalışmaları sayesinde Suriye Güvenli Bölge'deki genç nesil, hem kültürel zenginliği keşfediyor hem de çevreye duyarlı bireyler olarak yetişiyor. Suriye Güvenli Bölge'nin Azez, Afrin ve El-Bab şehirlerindeki okullarda başlatılan faaliyet kapsamında günümüze kadar 10 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.

'FAALİYETLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Azez Kefergan İlkokulu Müdürü Hasan Mustafa, Enstitünün gerçekleştirdiği ağaç dikimi faaliyetine ilişkin, "Yunus Emre Enstitüsünün bölgede yaptığı faaliyetler bizim için çok kıymetli. Enstitü tarafından gerçekleştirilen Türkçe öğretimi faaliyetleri ile kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra okullarımızın ziyaret edilerek öğrencilerimiz için özel faaliyetlerin düzenlenmesi, öğrencilerimize çevre bilinci eğitimleri verilerek okul bahçelerimizin yeşillendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimizin hafızalarında kalıcı izler bırakarak onları çevre bilincine sahip bireyler olmaları yolunda katkıda bulundukları için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ediyoruz" dedi.

GEZİCİ KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

Yunus Emre Enstitüsü, 2022 yılında Suriye Güvenli Bölge'de hayata geçirdiği 'Gezici Kültür Merkezi Projesi' kapsamında Azez, Afrin ve El-Bab şehirlerinde gerçekleştirdiği projeler ve faaliyetlerle kültürel etkileşimi teşvik ederken aynı zamanda çevreye duyarlılığı artıran bir yaklaşım sunuyor.

Söz konusu proje, Suriye Güvenli Bölge'deki okullarda sürdürülebilir çevre eğitimi ve kültürel etkinliklerin bir araya getirildiği anlamlı bir proje olarak öne çıkıyor.