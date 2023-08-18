Suluovalı 12 yaşındaki Kamil Arzu, hafızlık yarışmasında Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu

Suluova Şehzadeler Kur'an kursu hafızı Kamil Arzu, Karadeniz Bölge hafızlık yarışmasında 2. olarak ödül kazandı. Yarışmanın finali Tokat'ta gerçekleştirildi ve 13 ilden 13 erkek öğrenci katıldı. Arzu'ya ödülünü Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz takdim etti.