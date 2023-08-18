Suluovalı 12 yaşındaki Kamil Arzu, hafızlık yarışmasında Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu
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Suluova Şehzadeler Kur'an kursu hafızı Kamil Arzu, Karadeniz Bölge hafızlık yarışmasında 2. olarak ödül kazandı. Yarışmanın finali Tokat'ta gerçekleştirildi ve 13 ilden 13 erkek öğrenci katıldı. Arzu'ya ödülünü Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz takdim etti.
Suluovalı 12 yaşındaki Kamil Arzu, hafızlık yarışmasında Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ülke genelindeki Kur'an kursları arasında yapılan hafızlık yarışmalarınız Karadeniz Bölge finali Tokat'ta yapıldı.
13 ilden 13 erkek öğrencinin katıldığı Karadeniz Bölge yarışmasına Amasya il birincisi olarak katılan Suluova Şehzadeler Kur'an kursu hafızı Arzu, bölge 2'nciliğini kazandı.
Hafız Kamil Arzu'ya, ödülünü Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz takdim etti.