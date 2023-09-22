Suluova'da İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler dans ve halk oyunları gösterisi sundu, şarkı söyledi ve şiirler okudu. Programa Suluova Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.