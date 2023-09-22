Suluova'da İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi
Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler dans ve halk oyunları gösterisi sundu, şarkı söyledi ve şiirler okudu. Programa Suluova Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda öğrenciler, dans ve halk oyunları gösterisi sundu, şarkı söyleyip şiirler okudu.
Etkinliğe Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile öğrenciler katıldı.
Kaymakam Gürçam, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.