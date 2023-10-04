Sultangazi'de Ders Sırasında Uyuyan Öğrenciye Şaka

Sultangazi'de bir ilköğretim okulunda ders sırasında uyuyan 2. sınıf öğrencisi, öğretmen ve arkadaşlarının yaptığı şaka ile ortaya çıktı. Öğretmenin kolunu kaldırma şakasıyla uyandırılan küçük kızın komik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de ders sırasında uyuma numarası yapan 2. sınıf öğrencisi minik kızın oyunu, öğretmen ve arkadaşlarının yaptıkları eğlenceli şakayla ortaya çıktı. Öğretmeninin "Kolunu kaldıracağım, eğer havada duruyorsa gerçekten uyuyordur" sözlerinin ardından kolu havada kalan küçük kızın komik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi'de bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Ders anlatan sınıf öğretmeni, öğrencilerinden birisinin başını sıraya koyarak uyuduğunu fark etti. Küçük kızın yanına yaklaşan öğretmen ve sınıf arkadaşları, daha sonra küçük kızın aslında uyumadığını ve numara yaptığını anladı. Bunun üzerine diğer öğrencileri ile birlikte küçük kıza bir şaka hazırlayan öğretmen, "Zehra gerçekten uyuyor mu uyumuyor mu anlayacağız. Kolunu kaldıracağım, eğer havada duruyorsa kolu gerçekten uyuyordur ama kolu yere düşüyorsa o zaman uyumuyordur. Numara yapıyordur" dedi. Ardından küçük kızın kolunu havaya kaldıran öğretmen, bıraktığında düşmediğini fark edince "Vay uyuyormuş" diyerek kahkaha atmaya başladı. Küçük kızın komik halleri ve kolunun havada kaldığı anlar ise öğretmenin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL