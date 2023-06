Sultangazi Belediyesi YKS'ye Hazırlanan Öğrencileri Piknikte Buluşturdu

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi'nde (SEDA) aldıkları eğitimle Yks'ye hazırlanan öğrenciler, belediyenin düzenlediği piknikte bir araya geldiler.

SEDA'da eğitim alan öğrenciler, 17 Haziran'daki YKS öncesi Sultangazi Belediyesi'nce düzenlenen piknikte bir araya geldiler. Sınav öncesi moral depolayan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Pikniğe, belediye başkan yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve başkan danışmanı Abuzer Korkmaz ile SEDA öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

"SİZLERE GÖNÜLDEN İNANIYORUZ"

Gençlerle sohbet eden Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, şunları söyledi:

"Uzun ve yorucu bir eğitim yılını geride bırakıyoruz. Bu süreçte zorlu bir eğitim aldınız. Ama her biriniz, başarılı olmak için yoğun çaba sarf ettiniz. Sizler ilçemizin en başarılı, en umut vadeden gençlerisiniz. Ailelerinizin sizler için verdiği emeklerin karşılığını onlara vereceğinizden eminiz. Sultangazi'nin adını alacağınız iyi puanlarla en güzel şekilde temsil edecek ve kazanacağınız başarılarla ülkemize hizmet edeceksiniz. Önemli olan sizlerin bu konuda kendinize inanmanız ve güvenmeniz. Bu inanç ve çalışma azmi olduğu sürece başarılı olursunuz. Sizleri üniversite sınavlarına hazırlayan SEDA hocalarımıza da burada teşekkür ediyorum. Onlar da alanında uzman isimler olarak sizlere büyük bir destek verdiler. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un siz gençlere yönelik projelere her zaman öncelik verdiğini biliyorsunuz. Sultangazi Belediyesi olarak size her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizlere gönülden inanıyoruz. Sizin başarınız ve mutluluğunuz bizleri de mutlu edecek. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize gönülden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."