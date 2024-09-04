Sultangazi Belediyesi, Okul Birincilerini Karadeniz Turuyla Ödüllendirdi

SULTANGAZİ Belediyesi, ilçedeki ortaöğretim son sınıfların okul birincilerini Karadeniz turu ile ödüllendirdi. Belediye tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezi ile öğrenciler 4 gün boyunca Karadeniz'in en güzel yerlerini gezdi.

Sultangazi Belediyesi, bu yıl da başarılı öğrenciler için kültür gezisi düzenledi. İlçe genelindeki tüm ortaöğretimlerin okul birincileri Karadeniz turuna çıkarıldı. 5 gün süren gezinin ulaşım ve konaklama dahil tüm masrafları belediye tarafından karşılandı.

ÇİNÇİVA KÖYÜ'NDEN AYDER YAYLASI'NA

4 gece 5 günlük Karadeniz turu ile öğrenciler Samsun, Amasya, Ordu, Trabzon ve Rize'nin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Öğrenciler Sümela Manastırı, Uzun Göl, Palovit Şelalesi, Çinçiva Köprüsü, Ayder Yaylası gibi Karadeniz bölgelerini ziyaret etti. Öğrenciler, gezi sırasında bölgede ünlü olan çayın yolculuğuna da şahit oldu. Fabrika ziyaretinde bulunan öğrenciler, çayın işlenme aşamalarını yakından takip etti.

'EĞİTİM KADAR MOTİVE ETMEK DE ÇOK ÖNEMLİ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizin eğitimle anılır bir hale gelmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz. Gençlerimizin iyi bir eğitim almasının yanı sıra onları yeni başarılar için motive etmek görevi de bizlere düşüyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi ilçemizdeki tüm ortaöğretim okul birincilerimiz için kültür gezisi düzenliyoruz. Başarıyı ödüllendireceğiz ki diğer gençlerimize de örnek olsun… Geziye katılan tüm gençlerimizi eğitim hayatlarında gösterdikleri başarı için ayrıca kutluyorum. Önlerinde çok uzun bir yol var. Bu uzun, meşakkatli ve keyifli yolculukta onlara başarılar diliyorum" dedi.