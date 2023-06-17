Sultangazi Belediyesi Bilim ve Kültür Merkezi'nde 218 öğrenci mezun oldu

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezinde bilim ve sanat dolu bir eğitim dönemi geçiren 218 öğrenci, bugün yapılan törenle mezun oldu. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sezonu kapatarak bitirmiyoruz bilimle ilgili çalışmalarımızı. Temmuz ayı itibarı ile bilim otobüsümüzle 15 mahallede bilim alanındaki çalışmalarımıza devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezinde bilim ve sanat dolu bir eğitim dönemi geçiren 218 öğrenci, bugün yapılan törenle mezun oldu. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sezonu kapatarak bitirmiyoruz bilimle ilgili çalışmalarımızı. Temmuz ayı itibarı ile bilim otobüsümüzle 15 mahallede bilim alanındaki çalışmalarımıza devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çocuklara bilim ve sanatı sevdiren eğitimler, atölyeler ve etkinlikler ile dolu dolu bir yıl yaşatan Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kimyadan resim sanatına, robotik kodlamadan müzisyenliğe birçok alanı içinde barından Bilim Merkezinden bu eğitim öğretim döneminde bin 218 öğrenci mezun oldu. Gerçekleştirilen törende çocukların eğitimleri esnasında yaptıkları çalışmalar da sergilendi. Programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, mezun olan öğrencilerin belgelerini verdi.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de Bilim Merkezimizin sezon finalini yapıyoruz. Resimlerimizle atölyelerimizle, robotik kodlama alanındaki çalışmalarımızla, fen bilimleri atölyemizle ve birçok alanda bilim merkezimizin üretmiş olduğu çeşitli ürünlerin hem sergilenmesi hem de yıl sonu kapanış törenindeyiz. Bilim Merkezimiz Sultangazi'de oldukça güçlü. İnşallah bundan sonra da çok güçlü çalışmalara ev sahipliği yapacağız. Bin 218 öğrencimiz oldu bu dönem içerisinde. ve 12 branşta faaliyet gösteriyoruz. İnşallah bunları yaz okulumuzla, bilim fuarıyla da çok daha güçlendireceğiz. Sadece sezonu kapatarak bitirmiyoruz bilimle ilgili çalışmalarımızı. Temmuz ayı itibarı ile bilim otobüsümüzle 15 mahallede bilim alanındaki çalışmalarımıza devam edecek. Çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz ve sokaklardan da çıkmıyoruz. Özellikle Bilim Firarda otobüsümüzü önemsiyoruz. Kapalı alanlardan bilimi çıkartarak bilim alanındaki çalışmalarımızı mahallere taşıyoruz. Geçtiğimiz TEKNOFEST'te arkadaşlarımız çalışmalarımızı sergilediler. Orada güzel bir yer edindiler. Şimdi İzmir TEKNOFEST için de hazırlanıyoruz. İnşallah orada da buluşacağız ve bilimle ilgili Sultangazi'de eğitim alan gençlerin becerilerini sergileyebilecekleri bir alan olacak. Bugün belki bilim sezonumuzun kapalı alanlardaki kapanışını yapıyoruz ama Temmuz başında dışarıdaki çalışmalarımıza devam edeceğiz ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu - İSTANBUL