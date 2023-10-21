Süloğlu Öğrencileri Anıtkabir'e Gidiyor

Süloğlu ilçesindeki öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına katılmak için Anıtkabir'e gidecek. Gençlerimiz Atamızın İzinde sloganıyla yapılan organizasyon kapsamında öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Süloğlu ilçesindeki öğrenciler Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına katılmak için Anıtkabir'e gidecek.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki gençler "Gençlerimiz Atamızın İzinde" sloganıyla Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde yapılacak kutlamalara katılacak.

Süloğlu Kaymakamlığı ve Süloğlu Belediyesi katkılarıyla yapılan organizasyon kapsamında kutlamalara katılacak öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Gençler Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına katılmak için Anıtkabir'e gidecek.

"Gençlik Güvenli Gelecek " projesi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü öğrencilere yönelik seminerlerine devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Edirne Lisesi ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde yapılan seminere 230 öğrenci katıldı.

Ekipler, doğru bilgiye ulaşım, gerçek arkadaş ve güçlü iletişim gibi konularda öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Seminerin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Süloğlu Kaymakamı Okur, pazar yerini ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, pazar yerini ziyaret eden Okur, bir süre esnafla sohbet etti.

Sorunları, talep ve istekleri dinleyen Okur, pazar yeri esnafına hayırlı işler diledi.