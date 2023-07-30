Süleymanpaşa Belediyesi'nden Ferhadanlı Karpuz Şenliği

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde karpuz ikramı yapılacak, çocuk atölyeleri ve oyun parkları açılacak, sürpriz yarışmalar düzenlenecek ve yöresel ürünler tanıtılacak. Şenlikte ayrıca Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak ve sanatçı Zara da şarkılar seslendirecek.