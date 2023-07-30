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Süleymanpaşa Belediyesi'nden Ferhadanlı Karpuz Şenliği

Eğitim Haberleri

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde karpuz ikramı yapılacak, çocuk atölyeleri ve oyun parkları açılacak, sürpriz yarışmalar düzenlenecek ve yöresel ürünler tanıtılacak. Şenlikte ayrıca Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak ve sanatçı Zara da şarkılar seslendirecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 Ağustos'ta "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yöresel lezzetlerini tanıtmak, verimli topraklarında yetişen ürünlere marka değeri kazandırmak ve üreticilere destek sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda 5 Ağustos Cumartesi 18.00'de "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

Şenlikte karpuz ikramı yapılacak, çocuk atölyeleri ve oyun parkları açılacak, sürpriz yarışmalar düzenlenecek ve yöresel ürünler tanıtılacak.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğunun gösteri sunacağı şenlikte sanatçı Zara da şarkılar seslendirecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Eğitim

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