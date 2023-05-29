SUBÜ, TÜBİTAK'ın Üniversiteler Yetkinlik Analiz Sonuçları'nda Türkiye ortalamalarının üzerinde yer aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversiteler Yetkinlik Analiz Sonuçları'nda birçok alanda hem kalite hem de hacim bakımından Türkiye'deki üniversite ortalamalarının üzerinde yer aldı.

SUBÜ, TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversiteler Yetkinlik Analiz Sonuçları'nda birçok alanda hem kalite hem de hacim bakımından Türkiye'deki üniversite ortalamalarının üzerinde yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), TÜBİTAK'ın yayınladığı 'Üniversiteler Yetkinlik Analiz Sonuçları' çerçevesinde bilgi güvenliği, elektronik donanım teknolojileri, gömülü sistemler, çevre-arıtma teknolojileri, çevre-meteoroloji ve atmosfer bilimi, nükleer enerji, inorganik kimya, eklemeli imalat, geleneksel imalat teknolojileri, içten yanmalı motor teknolojileri ve otomotiv sektöründe malzeme teknolojileri alanlarında hacim ve kalite olarak Türkiye'deki diğer üniversitelerin ortalamalarından yüksek bir noktada yer aldı. TÜBİTAK'ın üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamak ve ayrıca bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde yetkin olduğunu analiz etmesine imkan sunmak amacıyla hazırladığı analizde 132 alt araştırma alanı yer alıyor.

TÜBİTAK'ın Üniversiteler Yetkinlik Analiz Sonuçları'na ilişkin bir değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, "Hacim ve kalite göstergeleri temelinde yapılan bu analizde kalite göstergeleri arasında; yayınlara yapılan atıflar, araştırma verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projeleri, uluslararası iş birlikleri ve uluslararasılaşma çalışmaları gibi başlıklar yer alıyor. Hacim göstergeleri arasında ise; dünyadaki bilgi birikimine katkı, akademik değer oluşturan kritik kitlenin üniversitelerdeki varlığı, Ar-Ge ve yenilik proje hacmi ile üniversitelerin ilgili alanlardaki Türkiye'ye görece bağıl odaklanma endeksi bulunuyor" dedi.

Birçok alanda hem kalite hem de hacim bakımından Türkiye'deki üniversitelerin ortalamalarının üzerinde yer aldıklarını kaydeden Boz, "Kalite bakımından ortalamanın üstünde olup hacim bakımından altında olduğumuz, hacim bakımından ortalamanın üstünde olup kalite bakımından altında bulunduğumuz alanlar da TÜBİTAK tarafından belirtilmiş. Biz eksik olan alanlarımıza odaklanarak bunlarda da ortalamanın üzerine çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Halihazırda iyi olduğumuz alanları ise daha da güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yol haritası niteliğinde bir raporu şimdiden oluşturduk. Böylesi detaylı bir çalışmayı hayata geçirerek olumlu ve olumsuz yönlerimizi görmemizi ve bu doğrultuda aksiyon almamızı sağlayan TÜBİTAK'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA