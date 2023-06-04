Sorgun BİLSEM öğrencileri zeka oyunları yarışmasında ikinci oldu

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda ikinci olan Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 2. sınıf öğrencileri ödüllerini aldı. BİLSEM Müdürü Yusuf Ünal, danışman öğretmen Mukaddes Ünal ve öğrenciler ödül törenine katıldı. Yarışmada dereceye girmekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Ünal, Türkiye şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda ikinci olan Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 2. sınıf öğrencileri ödüllerini aldı.

Ankara'da ODTÜ'de gerçekleştirilen ödül törenine katılan BİLSEM Müdürü Yusuf Ünal, danışman öğretmen Mukaddes Ünal ve öğrenciler Sorgun'a döndü.

Ünal, AA muhabirine, ödüllerini Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'dan aldıklarını söyledi.

Yarışmada dereceye girmekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Ünal, "Türkiye'nin birçok kentinden gelen okullar içinde böyle bir başarı yakalanmasında büyük bir özveriyle çalışan danışman öğretmenimiz Mukaddes Ünal'ı, öğrencilerimiz Deniz Aslan ve Erdem Asaf Tokgöz'ü tebrik ederiz. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonluğu olacak." dedi.