Solhan'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri mezuniyet töreniyle uğurlandı

Solhan Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi. Kaymakam ve İlçe Müftüsü de programa katılarak konuşmalar yaptılar.

Solhan Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Muhammed Çetin, müftülük personeli ve öğrencilerini kurslara gönderen velilere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak da, kursun toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldığını söyledi.

4-6 yaş Kur'an kursunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Toprak, "Burada minik çocuklarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilmekte ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilmektedir." diye konuştu.

Programda, Solhan Belediye Başkanı Vekili Fesih Öğüt, Arakonak Belediye Başkanı Mustafa Döner, kurum amirleri de yer aldı.