Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin kutsal görevini kutladı.

Söke Belediye Başkanı Öğretmenleri Ziyaret Etti

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçedeki okullara gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğretmenlerin kutsal görevini kutladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Arıkan; Hacı Kazım İlkokulu, Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu, Felekşan Fırat İlkokulu ve 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu.

Başkan Arıkan'ın ziyaretleri sırasında, öğretmenlerin ve öğrencilerin gösterdiği sıcak ilgi dikkat çekti. Ziyaret edilen okullardaki öğretmenler; Başkan Arıkan'a duydukları memnuniyeti dile getirirken, eğitim camiasına verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; eğitim alanındaki değerli çalışmaları, aydınlık geleceğimizin aydınlık çocuklarını yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür etti, anlamlı günlerini kutladı.