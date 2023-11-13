Siverek'te Milli Eğitim Personeli TROY Kartına Geçti

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personelin maaş kartlarını yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı. İsrail'e yapılan boykot çağrılarına destek veren müdürlük, yerli yazılım olan TROY kartını tercih etti.

Siverek'te milli eğitim troy karta geçti

ŞANLIURFA - Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personelin maaş kartlarının bankalar arası kart merkezince geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği soykırım saldırıları sonucu dünyada ve Türkiye'de İsrail ve mallarına boykot kararları art arda gelirken, vatandaşlar ve kurumlar da yerli malları ve yerli yazılımları tercih etmeye başladı. Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de personellerinin banka kartları için yerli yazılım olan TROY karta geçilmesi için karar aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Eğitim Bir-sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası ve Şube Müdürleriyle birlikte bankaya giderek, TROY karta geçişleri için işlem yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Tüm Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yerli ve milli yazılım olan TROY karta geçiş yapmaları tavsiyesinde bulundu.'

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Eğitim Bir Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, "Katil İsrail terör devletinin mazlum Gazze halkına yaptığı soykırıma sesiz kalmamak amacıyla boykotu genişletiyoruz, İsrail'in finans damarlarını kesmek için de yerli ve milli kartımız olan TROY karta geçişi çok önemsiyoruz. Bu duyarlılığından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu ve milli eğitim camiasını tebrik ediyorum" dedi