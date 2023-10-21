Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi
- Güncelleme:
Eğitim Haberleri
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk İlkokulu'nda 450 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Öğrenciler, trafik kuralları, işaret levhaları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 450 öğrenciyle bir araya gelindi.
Selçuk İlkokulu'nda eğitim gören 450 öğrenciler, trafik kuralları, işaret levhaları, trafikte yaşam, emniyet kemerinin önemi ve yaya geçidinde yolun karşısına geçme kuralları hakkında bilgilendirildi.
Eğitim sonunda trafik polisleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: AA / Eğitim