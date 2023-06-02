Siverek BİLSEM'den Yıl Sonu Sergisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi. Siverek BİLSEM tarafından açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünler sergilendi. Öğrenciler, açılışa katılan davetliler için kendi bestelerinden yaptıkları türküleri seslendirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.

Siverek BİLSEM tarafından açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünler sergilendi. Öğrenciler, açılışa katılan davetliler için kendi bestelerinden yaptıkları türküleri seslendirdi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Siverek Bilim ve Sanat Merkezi'nin önemli projelere imza attığını söyledi.

Okulun başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Gölbaşı, "Siverek BİLSEM bildiğiniz üzere her geçen yıl birbirinden değerli öğretmenleri, zeki ve çalışkan öğrencileriyle başarılarına başarı ekliyor ki bu da bizi gururlandırıyor. Sadece Siverek için değil Şanlıurfa ve bölge için aynı zamanda bütün Türkiye için çok güzel projeler üretiyor. Biz her zaman kendilerinin destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Gölbaşı açılışından ardından öğretmenlere başarı belgesi verdi.