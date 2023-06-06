Sivas Yavuz Selim İlkokulu'ndan Yetim Çocuklar Yararına Kermes

Sivas Yavuz Selim İlkokulu, yetim çocuklar yararına yemek kermesi düzenledi.

Okul bahçesinde "Yetimlerin yüreğine dokunalım" sloganıyla 1-B ve 2-B sınıfları öncülüğünde düzenlenen kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Okulun müdürü Süleyman Öcalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelirle yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi kıyafet alınacağını söyledi.

Yetim çocukları bayram öncesi sevindirmek istediklerini ifade eden Öcalan, "Yavrularımızın yüzlerinde tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar hepimize emanet. Koruyup, ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu insani bir görevdir." diye konuştu.

Öcalan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen velilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.