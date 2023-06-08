Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ebru sanatı sergisi açtı
Eğitim Haberleri
Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, yıl boyunca edindikleri ebru sanatı becerilerini sergiledi. Okulun müdürü Süleyman Öcalan, sanatsal etkinliklerin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtti.
Sivas'ta ebru sanatında hünerlerini sergileyen Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf öğrencileri sergi açtı.
Okulun spor salonunda açılışı yapılan sergide, öğretmenleri nezaretinde yıl içinde edindikleri becerileri tuvale yansıtan öğrenciler, eserlerini velilerin ve ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Okulun müdürü Süleyman Öcalan, öğrencilerin yıl içinde çeşitli alanlarda kurs gördüklerini belirterek, "Özellikle sanatsal etkinlikler çocuklarımızın kişisel gelişiminin, sosyal ve kültürel becerilerinin artmasına katkı sağlıyor. Sergide çocuklarımızın yeteneklerini görme imkanımız olacak." dedi.